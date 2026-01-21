Україна виграла арбітраж щодо "зеленого тарифу" на 22,7 млн євро

Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC) повністю відхилив позов іноземного інвестора щодо реструктуризації "зеленого тарифу" та став на бік держави Україна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Йдеться про справу за позовом компанії Modus Energy International B.V. (нині — Green Genius International B.V.), поданим у 2021 році на підставі Договору до Енергетичної хартії. Інвестор вимагав щонайменше 22,7 млн євро компенсації, стверджуючи, що реформа "зеленого тарифу" у 2020 році нібито порушила його інвестиційні права.

Арбітражний трибунал дійшов висновку, що Україна діяла в межах своїх суверенних повноважень, переслідуючи легітимну публічну мету. У рішенні зазначено, що заявлені фінансові вимоги були недоведеними та спекулятивними, а інвестор не мав захищених очікувань щодо незмінності регуляторного середовища чи гарантованої прибутковості інвестицій.

Це рішення стало першою перемогою України в інвестиційному арбітражі, пов’язаному з реструктуризацією "зеленого тарифу". Окремо трибунал позитивно оцінив підхід держави, зокрема відкритий діалог з інвесторами та застосування компромісної моделі реформування.

Інтереси України у справі представляли Міністерство юстиції України спільно з міжнародними юридичними радниками Allen & Overy Shearman Sterling US LLP та Gibson Dunn & Crutcher LLP, а також український юридичний радник — Адвокатське бюро Сергія Гришка "Кверітіус Україна".

Рішення арбітражу є важливим сигналом для міжнародної інвестиційної спільноти та підтверджує спроможність України професійно й послідовно відстоювати свої інтереси у складних інвестиційних спорах.

Нагадаємо, в кінці листопада Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії".