Украина заключила меморандум с катарской компанией о возобновлении концессии в порту "Ольвия"

Министерство развития общин и территорий, ООО Кютерминалз Ольвия и катарская компания QTerminals подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает возобновление концессионного проекта в специализированном морском порту "Ольвия" Николаевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Порт "Ольвия" был передан в управление компании "Кютерминалз Ольвия" (созданной QTerminals) 20 августа 2020 года на 35 лет. В рамках этого концессионного проекта инвестор обязуется развивать порт, сохранять рабочие места и платить средства государству. Из-за полномасштабного вторжения России реализацию проекта временно приостановили.

Что позволит восстановить проект?

С октября 2025 года вступает в силу новый Закон "О публично-частном партнерстве". Он позволяет изменять условия концессионных договоров из-за форс-мажорных обстоятельств, что позволяет сторонам адаптировать проект к текущим реалиям.

Заместитель министра Андрей Кашуба подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций, в частности от такого партнера, как Катар, чрезвычайно важно для экономического восстановления Николаевского региона, значительно пострадавшего от российской агрессии.

"Концессионные договоры являются эффективным инструментом, позволяющим привлекать инвестиции и обеспечивать восстановление и развитие инфраструктуры Украины. Мы рассматриваем возможность подписания меморандумов между портами по установлению статусов портов-побратимов, что откроет новые горизонты для сотрудничества, позволит обмениваться опытом и совместно развивать морскую логистику", - отметила первая заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум.

Восстановление этого проекта является важным сигналом для международного сообщества об устойчивости Украины и готовности к восстановлению. Концессии разрешают завлекать личные инвестиции, нужные для модернизации и развития критической инфраструктуры.

Напомним, Министерство восстановления провело рабочую встречу с компанией-концессионером Херсонского морского порта, ставшей одним из первых инфраструктурных объектов в Украине, переданных в концессию еще до полномасштабного вторжения.