Україна уклала меморандум з катарською компанією про відновлення концесії у порту "Ольвія"

Міністерство розвитку громад і територій, ТОВ “Кютерміналз Ольвія” та катарська компанія QTerminals підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає відновлення концесійного проєкту у спеціалізованому морському порту "Ольвія" на Миколаївщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Порт "Ольвія" був переданий в управління компанії "Кютерміналз Ольвія" (яку створила QTerminals) 20 серпня 2020 року на 35 років. У рамках цього концесійного проєкту інвестор зобов'язується розвивати порт, зберігати робочі місця та сплачувати кошти державі. Через повномасштабне вторгнення Росії реалізацію проєкту тимчасово призупинили.

Що дозволить відновити проєкт?

З жовтня 2025 року набуває чинності новий Закон "Про публічно-приватне партнерство". Він дозволяє змінювати умови концесійних договорів через форс-мажорні обставини, що дає змогу сторонам адаптувати проєкт до поточних реалій.

Заступник міністра Андрій Кашуба наголосив, що залучення іноземних інвестицій, зокрема від такого партнера, як Катар, є надзвичайно важливим для економічного відновлення Миколаївського регіону, який значно постраждав від російської агресії.

"Концесійні договори є ефективним інструментом, що дозволяє залучати інвестиції та забезпечувати відновлення і розвиток інфраструктури України. Ми розглядаємо можливість підписання меморандумів між портами щодо встановлення статусів портів-побратимів, що відкриє нові горизонти для співпраці, дозволить обмінюватися досвідом та спільно розвивати морську логістику", — наголосила перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум.

Відновлення цього проєкту є важливим сигналом для міжнародної спільноти про стійкість України та її готовність до відбудови. Концесії дозволяють залучати приватні інвестиції, необхідні для модернізації та розвитку критичної інфраструктури.

