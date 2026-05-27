Украина запускает платформу для бизнес-партнерства с африканскими странами: направления работы

Заседание Украинско-африканского делового совета
Заседание Украинско-африканского делового совета / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Украина увеличивает присутствие на рынках африканского континента. Для расширения экспортных возможностей отечественный бизнес основал Украинско-африканский деловой совет (UAfrica Business Council). Эта межсекторальная платформа должна обеспечить продолжительное экономическое партнерство и интеграцию бизнеса в регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Платформа будет действовать как общее пространство для бизнеса, государственных структур, отраслевых ассоциаций и образовательных институтов. Среди ключевых направлений работы:

  • развитие торговых и логистических маршрутов;
  • организация бизнес-миссий и B2B-контактов;
  • сопровождение инвестиционных и инфраструктурных проектов;
  • партнерства в области образования, науки и финансов.

Совет будет совмещать экономическое и гуманитарное партнерство — от реализации проектов по снабжению агропродукцией и развитию местной аграрной инфраструктуры до обучения африканских специалистов, а также поддержки образовательных, медицинских и социальных инициатив. К работе платформы уже привлечены представители Минэкономики, МИД, МОН, банковского сектора, аграрного бизнеса, университетов и ведущих украинских компаний.

У Украины уже есть практические результаты взаимодействия. В апреле 2026 года в рамках гуманитарной инициативы Президента "Продовольствие из Украины" в Гане заработал первый украинский агрохаб. Этот центр переработки и распределения продукции предназначен для укрепления продовольственной безопасности, оптимизации логистики и углубления экономических связей со странами Западной Африки.

"Агрохаб в Гане стал началом долгосрочной стратегии присутствия Украины на африканском континенте... Создание UAfrica Business Council – логический этап развития нашего сотрудничества. министра Денис Башлык.

По его словам, Африка - динамичный регион быстрого роста и потенциала для инвестиций. Совет также будет способствовать обмену украинским опытом в сфере устойчивости, восстановления и реформирования сектора безопасности.

Напомним, Украина и Гана в ноябре 2025 года подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Центра переработки и распределения украинских продуктов в Западной Африке. Это первый шаг в рамках создания украинских агрохабов в Африке.

Автор:
Татьяна Ковальчук