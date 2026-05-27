Україна запускає платформу для бізнес-партнерства з африканськими країнами: напрямки роботи

Засідання Українсько-африканської ділової ради / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна нарощує присутність на ринках африканського континенту. Для розширення експортних можливостей вітчизняний бізнес заснував Українсько-африканську ділову раду (UAfrica Business Council). Ця міжсекторальна платформа має забезпечити тривале економічне партнерство та інтеграцію бізнесу в регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Платформа діятиме як спільний простір для бізнесу, державних структур, галузевих асоціацій та освітніх інституцій. Серед ключових напрямів роботи:

  • розвиток торговельних і логістичних маршрутів; 
  • організація бізнес-місій та B2B-контактів; 
  • супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів; 
  • партнерства у сферах освіти, науки та фінансів.

Рада поєднуватиме економічне та гуманітарне партнерства — від реалізації проєктів із постачання агропродукції та розвитку місцевої аграрної інфраструктури до навчання африканських фахівців, а також підтримки освітніх, медичних і соціальних ініціатив. До роботи платформи вже залучені представники Мінекономіки, МЗС, МОН, банківського сектору, аграрного бізнесу, університетів та провідних українських компаній.

Україна вже має практичні результати взаємодії. У квітні 2026 року в межах гуманітарної ініціативи Президента "Продовольство з України" в Гані запрацював перший український агрохаб. Цей центр переробки та розподілу продукції створений для зміцнення продовольчої безпеки, оптимізації логістики та поглиблення економічних зв'язків із країнами Західної Африки.

"Агрохаб у Гані став початком довгострокової стратегії присутності України на африканському континенті... Створення UAfrica Business Council – логічний етап розвитку нашої співпраці. Головне завдання тепер – перевести політичний діалог у площину реальних інвестицій і будувати стійкі зв’язки через спільні виробничі проєкти, логістичні рішення, технологічне партнерство та освітні програми", — зазначив заступник міністра Денис Башлик.

За його словами, Африка є динамічним регіоном швидкого зростання та потенціалу для інвестицій. Рада також сприятиме обміну українським досвідом у сфері стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

Нагадаємо, Україна і Гана у листопаді 2025 року підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Центру переробки й розподілу українських продуктів в Західній Африці.  Це перший крок в рамках створення українських агрохабів в Африці.

Автор:
Тетяна Ковальчук