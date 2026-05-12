Український консорціум планує відкрити черговий агрохаб в Африці: розглядає дві країни

Рідне
Український консорціум планує відкрити агрохаб в Африці / Фото: Рідне

Консорціум "Рідне" готується до відкриття другого українського гуманітарного продовольчого хабу. Проєкт мають реалізувати до кінця 2026 року. Наразі основною локацією для розміщення центру розглядають Кенію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Вибір Кенії обумовлений її інфраструктурними можливостями. Новий об'єкт дозволить налагодити постачання продовольства до країн Східної та Центральної Африки. Зокрема, допомогу планують спрямовувати до Сомалі та Демократичної Республіки Конго.

Перед офіційним запуском фахівці проведуть тестування логістичних маршрутів. Цей етап реалізують спільно з великими гуманітарними організаціями. Тестові поставки підуть до Судану та ДР Конго для визначення найбільш ефективної моделі роботи. Остаточне рішення щодо місця розташування хабу ухвалять після завершення детального аналізу.

На сьогодні консорціум уже має результати роботи у Західній Африці. У межах ініціативи Food from Ukraine функціонує перший продовольчий центр поблизу міста Аккра (Гана). Робота цього закладу дозволила забезпечити продуктами приблизно 10 000 (10 тис.) людей.

Про консорціум

Консорціум "Рідне" (RIDNE) — це об'єднання українських виробників харчової продукції та фермерських господарств (11 підприємств та понад 80 фермерів), створене у березні 2022 року для забезпечення продовольчої безпеки України та підтримки гуманітарних місій.

Виробництво об'єднує повний цикл від вирощування до переробки (крупи, борошно, консерви, олія, молочна продукція). Співпрацює з the Sustainability Group (Великобританія) для впровадження сталих методів виробництва.

Нагадаємо, Україна відкрила перший агрохаб в Африці у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Автор:
Тетяна Ковальчук