Украинский консорциум планирует открыть очередной агрохаб в Африке: рассматривает две страны

Консорциум "Родное" готовится к открытию второго украинского гуманитарного продовольственного хаба. Проект должен быть реализован до конца 2026 года. Основной локацией для размещения центра рассматривают Кению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Выбор Кении обусловлен ее инфраструктурными возможностями. Новый объект позволит наладить поставки продовольствия странам Восточной и Центральной Африки. В частности, помощь планируют направить в Сомали и Демократическую Республику Конго.

Перед официальным запуском специалисты проведут тестирование логистических маршрутов. Этот этап реализуется совместно с крупными гуманитарными организациями. Тестовые поставки пойдут в Судан и ДР Конго для определения наиболее эффективной модели работы. Окончательное решение о местоположении хаба будет принято после завершения детального анализа.

На сегодняшний день консорциум уже имеет результаты работы в Западной Африке. В рамках инициативы Food from Ukraine работает первый продовольственный центр вблизи города Аккра (Гана). Работа этого заведения позволила обеспечить продуктами около 10 000 (10 тыс.) человек.

О консорциуме

Консорциум "Рідне" (RIDNE) - это объединение украинских производителей пищевой продукции и фермерских хозяйств (11 предприятий и более 80 фермеров), созданное в марте 2022 года для обеспечения продовольственной безопасности Украины и поддержки гуманитарных миссий.

Производство объединяет полный цикл от выращивания до переработки (крупы, мука, консервы, растительное масло, молочная продукция). Сотрудничает с the Sustainability Group (Великобритания) для внедрения постоянных методов производства .

Напомним, Украина открыла первый агрохаб в Африке в Республике Гана. В рамках инициативы Food from Ukraine начал работу Центр переработки и распределения продовольствия.