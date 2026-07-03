Украинцам начали выплачивать "Национальный кэшбэк" за апрель

Более 5 млн украинцев с сегодняшнего дня начнут получать выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за апрель. Вместе с ними на карты будет поступать и кэшбек за приобретение горючего.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Средства, уже зачисленные на карточку "Национальный кэшбэк", необходимо использовать до 31 июля. После этой даты неиспользованный остаток будет возвращен в государственный бюджет.

Потратить накопленный кэшбек можно на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

благотворительность и поддержка сил обороны;

приобретение лекарств и продуктов украинского производства;

покупку книг украинских издательств.

Апрельская выплата стала завершающей в рамках первого этапа программы "Национальный Кэшбэк". Если средства, накопленные до 30 апреля 2026 года, не были зачислены на карту, получить их уже невозможно.

С 1 мая стартовал новый этап программы, в рамках которого накопления кэшбэка формируются заново.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство выделило дополнительные 800 миллионов гривен. по программе Нацкэшбэка. Кабинет министров принял решение увеличить общий объем финансирования государственной денежной помощи в 2026 году на 799,2 миллиона гривен - теперь бюджет программы составляет 2,94 миллиарда гривен.