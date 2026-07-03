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Українцям почали виплачувати "Національний кешбек" за квітень

Українцям почали виплачувати Нацкешбек за квітень
Українцям почали виплачувати Нацкешбек за квітень

Понад 5 млн українців від сьогодні почнуть отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за квітень. Разом із ними на картки надходитиме і кешбек за придбання пального.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Кошти, які вже зараховані на картку "Національний кешбек", необхідно використати до 31 липня. Після цієї дати невикористаний залишок буде повернуто до державного бюджету.

Витратити накопичений кешбек можна на:

  • оплату комунальних і поштових послуг;
  • благодійність та підтримку Сил оборони;
  • придбання ліків і продуктів українського виробництва;
  • купівлю книжок українських видавництв.

Квітнева виплата стала завершальною в межах першого етапу програми "Національний кешбек". Якщо кошти, накопичені до 30 квітня 2026 року, не були зараховані на картку, отримати їх уже неможливо.

З 1 травня стартував новий етап програми, у межах якого накопичення кешбеку формуються заново.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд виділив додаткові 800 мільйонів гривень на програму Нацкешбеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити загальний обсяг фінансування державної грошової допомоги у 2026 році на 799,2 мільйона гривень — тепер бюджет програми становить 2,94 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко