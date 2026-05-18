Украинцам после 40 лет упростили доступ к медицинскому скринингу: что изменилось

больница
Украинцам 40+ дали больше времени на обследование: новые правила программы / Pixabay

В Украине обновили условия участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Теперь подать заявление можно без привязки к дате рождения и без ожидания 30 дней после нее. Кроме того, участники получили два месяца на прохождение медицинского обследования после зачисления средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Действия".

Медицинский скрининг 40+

"Подать заявку на участие теперь стало проще – без дополнительных ограничений и привязки к дате рождения", – говорится в сообщении.

Что изменилось:

  • Отменены 30-дневные ожидания после дня рождения. Если вам исполнилось 40 лет, подать заявление можно сразу - через приложение "Действие" или в ближайшем ЦНАПе.
  • Удлинен срок на прохождение обследования. После зачисления средств у участника есть 60 дней, чтобы воспользоваться услугой в выбранном медицинском учреждении. Если средства не будут использованы в этот период, они автоматически возвращаются в государственный бюджет.

Как воспользоваться программой:

  • Подайте заявление онлайн в "Действии" или офлайн в ЦНАПе.
  • Выберите медицинское учреждение.
  • Пройдите обследование в удобное для себя время

Важно: средства поддержки, полученные до 1 мая 2026 г., можно использовать до 30 июня 2026 г. включительно.

Что будет входить в бесплатный медицинский чекап

Пакет сформирован на основе принципов доказательной медицины и включает следующие элементы:

  • Физикальное обследование: измерение АД, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и расчет индекса массы тела.
  • Опросы по образу жизни: оценка привычек, симптомов и возможных рисков развития определенных заболеваний.
  • Лабораторные анализы: липидограмма, гликированный гемоглобин; по показаниям – электролиты, сывороточный креатинин, расчет скорости клубочковой фильтрации, индекс соотношения альбумина/креатинина в моче.
  • Оценка ментального здоровья: краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности.
  • Консультация врача: анализ рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и формирование персонализированных рекомендаций.

После получения результатов врач предоставит индивидуальные советы по дальнейшим шагам для поддержания или улучшения здоровья.

Какова цель программы?

В Минздраве отмечают, что после 40 лет риски развития хронических заболеваний существенно возрастают. Именно поэтому программа направлена на раннее выявление сердечнососудистых патологий, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Особый акцент делается на тех, кто редко обращается к врачу, не контролирует давление или уровень сахара и может даже не догадываться о рисках.

Автор:
Ольга Опенько