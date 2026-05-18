Україцям після 40 років спростили доступ до медичного скринінгу: що змінилося

В Україні оновили умови участі в програмі “Скринінг здоров’я 40+”. Відтепер подати заяву можна без прив’язки до дати народження та без очікування 30 днів після неї. Крім того, учасники отримали два місяці на проходження медичного обстеження після зарахування коштів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Медичний скринінг 40+

"Подати заявку на участь тепер стало простіше - без додаткових обмежень і прив’язки до дати народження", - йдеться в повідомленні.

Що змінилося:

Скасовано 30-денне очікування після дня народження. Якщо вам уже виповнилося 40 років, подати заяву можна одразу - через застосунок "Дія" або в найближчому ЦНАПі.

Подовжено строк на проходження обстеження. Після зарахування коштів учасник має 60 днів, щоб скористатися послугою в обраному медичному закладі. Якщо кошти не будуть використані в цей період, вони автоматично повертаються до державного бюджету.

Як скористатися програмою:

Подайте заяву онлайн у "Дії" або офлайн у ЦНАПі.

Оберіть медичний заклад.

Пройдіть обстеження у зручний для себе час

Важливо: кошти підтримки, отримані до 1 травня 2026 року, можна використати до 30 червня 2026 року включно.

Що входитиме до безоплатного медичного чекапу

Пакет сформовано на основі принципів доказової медицини та охоплює такі елементи:

Фізикальне обстеження: вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії та розрахунок індексу маси тіла.

Опитування щодо способу життя: оцінка звичок, симптомів та можливих ризиків розвитку певних захворювань.

Лабораторні аналізи: ліпідограма, глікований гемоглобін; за показаннями — електроліти, сироватковий креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації, індекс співвідношення альбуміну/креатиніну в сечі.

Оцінка ментального здоров’я: короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності.

Консультація лікаря: аналіз ризиків серцево-судинних захворювань і діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після отримання результатів лікар надасть індивідуальні поради щодо подальших кроків для підтримки або покращення здоров’я.

Яка мета програми?

У МОЗ наголошують, що після 40 років ризики розвитку хронічних захворювань суттєво зростають. Саме тому програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних патологій, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Особливий акцент робиться на тих, хто рідко звертається до лікаря, не контролює тиск чи рівень цукру та може навіть не здогадуватися про власні ризики.