Украинцам станет проще подтвердить страховой стаж: Рада поддержала доработанный законопроект

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада шагнула к упрощению процедур оформления пенсий. Парламент принял в первом чтении за основу доработанный законопроект №13705-д "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт ВР.

Документ предлагает системно урегулировать ключевые вопросы, связанные с оформлением и перерасчетом пенсий. Основные изменения:



в страховой стаж теперь будут относиться периоды работы, за которые работодатель имеет задолженность по уплате взносов, при условии, что отчетность за эти периоды была подана;

трудовая книжка остается основным документом для подтверждения стажа за период до введения персонифицированного учета;

если трудовая книжка отсутствует, стаж может быть подтвержден другими способами: документами с места работы, учебы, службы или архивными справками;

если для назначения или перерасчета пенсии в государственных реестрах не хватает данных, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет обязательно уведомлять человека об этом факте и о необходимости подать недостающие сведения;

в случаях, когда документы о стаже работы не сохранились вообще, подтверждение стажа будет производиться в порядке, установленном Кабинетом Министров, или через судебный порядок.

Согласно постановлению трудовой стаж, приобретенный в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения, учитывается в страховой стаж украинцев в соответствии с условиями этих договоров.