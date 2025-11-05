Українцям стане простіше підтвердити страховий стаж: Рада підтримала доопрацьований законопроєкт

Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада зробила крок до спрощення процедур оформлення пенсій. Парламент прийняв у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт №13705-д "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт ВР.

Документ пропонує системно врегулювати ключові питання, пов’язані з оформленням та перерахунком пенсій. Основні зміни:



до страхового стажу тепер зараховуватимуться періоди роботи, за які роботодавець має заборгованість зі сплати внесків, за умови, що звітність за ці періоди була подана;

трудова книжка залишається основним документом для підтвердження стажу за період до запровадження персоніфікованого обліку;

якщо трудова книжка відсутня, стаж можна буде підтвердити іншими способами: документами з місця роботи, навчання, служби або архівними довідками;

якщо для призначення або перерахунку пенсії в державних реєстрах бракує даних, Пенсійний фонд України (ПФУ) буде обов’язково повідомляти людину про цей факт та про необхідність подати відсутні відомості;

у випадках, коли документи про стаж роботи не збереглися взагалі, підтвердження стажу здійснюватиметься у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, або через судовий порядок.

Раніше повідомлялося, що українцям почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи за кордоном. Згідно з постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди, враховується до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.