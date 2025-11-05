Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українцям стане простіше підтвердити страховий стаж: Рада підтримала доопрацьований законопроєкт

трудова книжка
Українцям стане простіше підтвердити страховий стаж / Shutterstock

Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада зробила крок до спрощення процедур оформлення пенсій. Парламент прийняв у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт №13705-д "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт ВР.

Документ пропонує системно врегулювати ключові питання, пов’язані з оформленням та перерахунком пенсій. Основні зміни:

  • до страхового стажу тепер зараховуватимуться періоди роботи, за які роботодавець має заборгованість зі сплати внесків, за умови, що звітність за ці періоди була подана; 
  • трудова книжка залишається основним документом для підтвердження стажу за період до запровадження персоніфікованого обліку; 
  • якщо трудова книжка відсутня, стаж можна буде підтвердити іншими способами: документами з місця роботи, навчання, служби або архівними довідками; 
  • якщо для призначення або перерахунку пенсії в державних реєстрах бракує даних, Пенсійний фонд України (ПФУ) буде обов’язково повідомляти людину про цей факт та про необхідність подати відсутні відомості; 
  • у випадках, коли документи про стаж роботи не збереглися взагалі, підтвердження стажу здійснюватиметься у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, або через судовий порядок.

Раніше повідомлялося, що українцям почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи за кордоном. Згідно з постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди, враховується до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.

Автор:
Тетяна Ковальчук