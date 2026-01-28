Украинцы адаптируются к зиме и обстрелам и остаются дома - исследование

Несмотря на регулярные атаки на энергосистему и холодную за последние четыре года зиму, большинство украинцев не планируют менять место жительства, а проблемы с электроснабжением, водой и отоплением не стали для большинства респондентов основанием для релокации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Gradus.

Люди адаптируются к кризисным условиям

Исследование Gradus показало, что 87% украинцев не меняли место жительства из-за ударов по энергетической инфраструктуре и связанных с этим бытовых трудностей. Наиболее мобильными остаются жители востока и Киева - регионов, наиболее страдают от атак: там временно выехали 21% и 18% опрошенных соответственно.

Среди 13% респондентов, вынужденных переехать из-за энергетического кризиса, большинство ограничились внутренней миграцией: 60% переехали в пределах своей области, еще половина - в другую область Украины. Подавляющая часть опрошенных планирует вернуться домой после потепления и при улучшении ситуации безопасности. В то же время, значительная доля жителей восточного и северного регионов - 16% и 22% соответственно - пока не рассматривают возвращение.

Меньше 10% украинцев планируют выехать за границу в ближайшие 6 месяцев, что соответствует показателям предыдущих волн опроса. Таким образом даже интенсивные атаки на энергетическую инфраструктуру не привели к росту миграционных намерений населения.

Среди факторов, которые могут побуждать изменить свое решение в пользу выезда, наиболее весомыми являются угроза собственной или членов семьи жизни и здоровью , возможна оккупация региона россией, потеря жилья или отсутствие базовых бытовых условий: воды, отопления и света. При этом отсутствие бытовых условий все еще не на первом месте по возможным причинам смены места жительства.

В случае дальнейшего ухудшения условий проживания сменить местонахождение готовы 43% опрошенных. К такому решению могут подтолкнуть критически низкая температура в доме ниже 10°C, а также отсутствие электроэнергии, водоснабжения или водоотведения более 48 часов. В то же время по-прежнему ключевым и решающим фактором для выезда остается дальнейшее обострение ситуации безопасности.

Значительная часть респондентов заранее подготовили свою квартиру к сложной зиме, установив необходимое оборудование или даже имея автономное обеспечение. Однако такая же доля не имеет необходимых устройств и полностью зависит от коммунальных служб.

В целом ожидания долговременной войны остаются неизменными. Этот показатель значительно меньше реагирует на любые мирные инициативы или переговоры, чем в начале 2025 года.

Однако, несмотря на тяжелую зиму и перспективу длительной войны, значительная часть респондентов сохраняет оптимизм и ожидает, что Украина в результате этой войны станет сильнее.

Об исследовании

Исследование провела компания Gradus методом самостоятельного заполнения онлайн-анкет в мобильном приложении Gradus. Опрос охватил мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах Украины с населением более 50 тысяч человек, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Исследование проводилось 22 января 2026, выборка составляла 1000 респондентов.

Заметим, что сегодня страна переживает самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. В больших городах целые районы остались без света, горячей воды и тепла. Несмотря на героические усилия энергетиков и коммунальщиков, массированные обстрелы и суровые морозы значительно усложняют восстановление критической инфраструктуры. В энергосистеме до сих пор ощутимый дефицит, и жителям приходится приспосабливаться к аварийным отключениям.

