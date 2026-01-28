Українці адаптуються до зими та обстрілів і залишаються вдома - дослідження

Попри регулярні атаки на енергосистему та найхолоднішу за останні чотири роки зиму, більшість українців не планують змінювати місце проживання, а проблеми з електропостачанням, водою та опаленням не стали для більшості респондентів підставою для релокації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування Gradus.

Люди адаптуються до кризових умов

Дослідження Gradus показало, що 87% українців не змінювали місце проживання через удари по енергетичній інфраструктурі та пов’язані з цим побутові труднощі. Найбільш мобільними залишаються мешканці сходу та Києва - регіонів, які найбільше потерпають від атак: там тимчасово виїхали 21% і 18% опитаних відповідно.

Серед 13% респондентів, які були змушені переїхати через енергетичну кризу, більшість обмежилися внутрішньою міграцією: 60% переїхали в межах своєї області, ще половина - в іншу область України. Переважна частина опитаних планує повернутися додому після потепління та за умови покращення безпекової ситуації. Водночас значна частка мешканців східного та північного регіонів - 16% і 22% відповідно - наразі не розглядають повернення.

Менше 10% українців планують виїхати за кордон упродовж найближчих шести місяців, що відповідає показникам попередніх хвиль опитування. Таким чином, навіть інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру не призвели до зростання міграційних намірів населення.

Серед факторів, які можуть спонукати змінити своє рішення на користь виїзду, найбільш вагомими є загроза власному або членів родини життю і здоров’ю, можлива окупація регіону росією, втрата житла чи відсутність базових побутових умов: води, опалення та світла. При цьому, відсутність побутових умов все ще не на першому місці з можливих причин зміни місця проживання.

У разі подальшого погіршення умов проживання змінити місце перебування готові 43% опитаних. До такого рішення можуть підштовхнути критично низька температура в оселі - нижче 10°C, а також відсутність електроенергії, водопостачання або водовідведення понад 48 годин. Водночас, як і раніше, ключовим і вирішальним фактором для виїзду залишається подальше загострення безпекової ситуації.

Значна частка респондентів заздалегідь підготували своє помешкання до складної зими, встановивши необхідне обладнання або навіть маючи автономне забезпечення. Проте, така сама частка не має необхідних устаткувань і повністю залежить від комунальних служб.

У цілому, очікування довготривалої війни лишаються незмінними. Цей показник значно менше реагує на будь-які мирні ініціативи чи перемовини, аніж на початку 2025.

Проте, незважаючи на важку зиму і перспективу тривалої війни, значна частка респондентів зберігає оптимізм і очікує, що Україна внаслідок цієї війни стане сильнішою.

Про дослідження

Дослідження здійснила компанія Gradus методом самостійного заповнення онлайн-анкет у мобільному застосунку Gradus. Опитування охопило чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років, які мешкають у містах України з населенням понад 50 тисяч осіб, за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Дослідження проводилося 22 січня 2026 року, вибірка становила 1000 респондентів.

Зауважимо, сьогодні країна переживає найважчу зиму з початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони залишилися без світла, гарячої води та тепла. Попри героїчні зусилля енергетиків і комунальників, масовані обстріли та суворі морози значно ускладнюють відновлення критичної інфраструктури. В енергосистемі й досі відчутний дефіцит, і мешканцям доводиться пристосовуватися до аварійних відключень.

Радниця секретаря РНБО Ольга Бабій в інтерв'ю Delo.ua розповіла чому попри досвід попередніх років країні так і не вдалося підготуватися до цього опалювального сезону, чому у 2024 році не збудували 1 ГВт розподіленої генерації, чи допоможе енергосистемі активна розбудова сонячних та вітрових електростанцій та чи можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення у цьому році.