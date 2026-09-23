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Украинцы держат в банках 1,76 трлн грн: в августе быстрее росли валютные вклады
По состоянию на 1 сентября физические лица и ФЛП держали в украинских банках 1,76 трлн грн. Только за август сумма вкладов увеличилась на 9,6 млрд грн, причем почти 70% этого прироста обеспечили денежные средства в иностранной валюте.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Объем гривневых вкладов за август увеличился на 2,9 млрд грн – до 1,158 трлн грн.
В то же время, средства в иностранной валюте выросли на 6,7 млрд грн — до 602,3 млрд грн.
Таким образом валютные сбережения обеспечили около 70% всего месячного прироста средств в банках.
Сколько денег в банках держат ФЛПы
На физических лиц-предпринимателей приходилось 3,2% всех вкладчиков, но 11,8% от общей суммы вкладов.
В общей сложности ФЛПы держали в банках 208,2 млрд грн. Их средства также попадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.
Почти 43% средств приходится на вклады более 1 млн. грн.
Наибольшая доля общей суммы – 25,61% – приходилась на вклады в размере от 10 тыс. до 200 тыс. грн.
Еще 20,82% средств хранилось на вкладах от 200 тыс. до 600 тыс. грн.
В то же время, на вклады более 1 млн грн совокупно приходилось почти 43% всех средств. В частности, 16,63% от общей суммы хранилось на вкладах более 5 млн грн.
Напомним, по состоянию на 1 августа вклады украинцев в банках достигли 1,75 трлн. грн. Тогда за июль общий объем средств вырос всего на 1,3 млрд. грн., а прирост также обеспечили валютные вклады.