Вклады украинцев в банках достигли исторического максимума: на счетах хранится более 1,75 трлн.

Общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках Украины по состоянию на 1 августа 2026 достигла рекордных 1 750,6 млрд грн. За прошлый месяц средства граждан в банковской системе выросли еще на 1,3 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Прирост общего объема вкладов в июле обеспечили денежные средства в иностранной валюте. Гривневые сбережения сократились на 1,9 млрд. грн. и составляют 1 155,0 млрд. грн., тогда как валютные вклады в гривневом эквиваленте выросли на 3,2 млрд. грн. — до 595,6 млрд. грн.

Структура вкладов, средства ФЛП и сроки хранения

Статистика свидетельствует о сохранении высокой доли краткосрочных средств и стабильной динамике сбережений предпринимателей:

Вклады предпринимателей: доля ФЛП в общем количестве вкладчиков составляет 3,2%, однако на них приходится 11,7% всей суммы средств в системе. Общий объем вкладов предпринимателей вырос до 204,7 млрд. грн. Все эти средства полностью подпадают под гарантии ФГВФЛ.

Срочность депозитов: большинство средств держат украинцы в быстром доступе. Доля вкладов к вопросу составляет 71,07%, а на срочные депозиты приходится 28,93%. Среди срочных вкладов доминируют ультракороткие договоры сроком до 3 месяцев (17,32%), доля вкладов от 3 до 6 месяцев составляет 7,2%, от полугода до года – 3,72%, а свыше года – всего 0,69%.

Распределение депозитов по суммам

По объемам вкладов средства граждан распределились следующим образом:

от 10 до 200 тыс. грн - 25,92%;

от 200 тыс. до 600 тыс. грн - 20,73%;

от 600 тыс. до 1 млн грн - 10,56%;

от 1 млн до 2 млн грн - 12,86%;

от 2 млн до 4 млн грн - 10,68%;

от 4 млн до 5 млн грн - 2,82%;

свыше 5 млн грн - 16,43%.

В ФГВФЛ напоминают, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены в Украине действует норма о 100% гарантии возврата вкладов физических лиц и ФЛП в банках-участниках Фонда. По истечении этого трехмесячного срока максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что вклады украинцев в банках выросли до 1,75 трлн грн. За июнь сумма средств физических лиц и ФЛП в банковской системе увеличилась на 48,6 млрд. грн.