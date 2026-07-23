Вклады украинцев в банках выросли до 1,75 трлн грн

По состоянию на 1 июля 2026 сумма вкладов физических лиц, в частности ФЛП, в банках Украины выросла до 1,75 трлн грн. За июнь она увеличилась на 48,6 млрд. грн., а с начала года — на 131,5 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Основная часть средств хранится в гривне. По состоянию на 1 июля вклады в национальной валюте составили 1,16 трлн грн. За июнь они выросли на 39,5 млрд. грн.

Вклады в иностранной валюте составили 592,4 млрд. грн. За месяц они увеличились на 9,2 млрд. грн.

Доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков на 1 июля составила 3,2%, а в общей сумме вкладов – 11,7%. В общей сложности ФЛП держали в банках 204,1 млрд грн.

В Фонде напоминают, что вклады физических лиц-предпринимателей также подпадают под гарантии ФГВФЛ.

По размерам вкладов наибольшая доля вкладчиков имеет на счетах суммы от 10 до 200 тыс. грн — 57,29% всех вкладчиков. На них приходится 26,18% от общей суммы вкладов.

В то же время 0,03% вкладчиков имеют более 5 млн грн на счетах. На эту группу приходится 16,51% от общей суммы вкладов.

Распределение вкладов по размерам выглядит следующим образом:

до 10 грн - 40,57% вкладчиков;

от 10 грн до 200 тыс. грн - 57,29%;

от 200 тыс. грн до 600 тыс. грн - 1,45%;

от 600 тыс. грн до 1 млн грн - 0,33%;

от 1 млн грн до 2 млн грн - 0,22%;

от 2 млн грн до 4 млн грн - 0,09%;

от 4 млн грн до 5 млн грн - 0,02%;

свыше 5 млн грн - 0,03%.

Большинство средств украинцы держат не на срочных депозитах, а на счетах до востребования. Их доля на 1 июля составила 71,29%. Срочные вклады занимали 28,71%.

Среди срочных вкладов наибольшая доля приходилась на депозиты со сроком до трех месяцев – 17,26%. Вклады на срок от трех до шести месяцев составили 7,06%, от шести месяцев до года – 3,71%, свыше года – 0,68%.

Во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения в Украине действуют 100% гарантии по вкладам физических лиц, в частности, ФЛП. После завершения этого периода максимальная гарантированная сумма возмещения составит 600 тыс. грн.

Отметим, что в июле 2026 года средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в украинских банках достигли 1,68 трлн грн. Это на 40 млрд грн, или на 2,4% больше, чем месяцем ранее, когда объем депозитов населения составил 1,64 трлн грн. Положительная динамика может свидетельствовать о стабильно высоком уровне ликвидности и доверия населения к банковской системе.