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Вклади українців у банках зросли до 1,75 трлн грн

гривні
Вклади українців у банках зросли до 1,75 трлн грн / Depositphotos

Станом на 1 липня 2026 року сума вкладів фізичних осіб, зокрема ФОП, у банках України зросла до 1,75 трлн грн. За червень вона збільшилася на 48,6 млрд грн, а з початку року — на 131,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Основна частина коштів зберігається у гривні. На 1 липня вклади у національній валюті становили 1,16 трлн грн. За червень вони зросли на 39,5 млрд грн.

Вклади в іноземній валюті становили 592,4 млрд грн. За місяць вони збільшилися на 9,2 млрд грн.

Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників на 1 липня становила 3,2%, а в загальній сумі вкладів — 11,7%. Загалом ФОП тримали в банках 204,1 млрд грн.

У Фонді нагадують, що вклади фізичних осіб-підприємців також підпадають під гарантії ФГВФО.

За розмірами вкладів найбільша частка вкладників має на рахунках суми від 10 грн до 200 тис. грн — 57,29% усіх вкладників. На них припадає 26,18% загальної суми вкладів.

Фото 2 — Вклади українців у банках зросли до 1,75 трлн грн

Водночас 0,03% вкладників мають понад 5 млн грн на рахунках. На цю групу припадає 16,51% загальної суми вкладів.

Розподіл вкладів за розмірами виглядає так:

  • до 10 грн — 40,57% вкладників;
  • від 10 грн до 200 тис. грн — 57,29%;
  • від 200 тис. грн до 600 тис. грн — 1,45%;
  • від 600 тис. грн до 1 млн грн — 0,33%;
  • від 1 млн грн до 2 млн грн — 0,22%;
  • від 2 млн грн до 4 млн грн — 0,09%;
  • від 4 млн грн до 5 млн грн — 0,02%;
  • понад 5 млн грн — 0,03%.

Більшість коштів українці тримають не на строкових депозитах, а на рахунках до запитання. Їхня частка на 1 липня становила 71,29%. Строкові вклади займали 28,71%.

Серед строкових вкладів найбільша частка припадала на депозити зі строком до трьох місяців — 17,26%. Вклади на строк від трьох до шести місяців становили 7,06%, від шести місяців до року — 3,71%, понад рік — 0,68%.

Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення в Україні діють 100% гарантії за вкладами фізичних осіб, зокрема ФОП. Після завершення цього періоду максимальна гарантована сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Зауважимо, у липні 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в українських банках досягли 1,68 трлн грн. Це на 40 млрд грн, або на 2,4%, більше, ніж місяцем раніше, коли обсяг депозитів населення становив 1,64 трлн грн. Позитивна динаміка може свідчити про стабільно-високий рівень ліквідності та довіри населення до банківської системи.

Автор:
Тетяна Гойденко