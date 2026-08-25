Вклади українців у банках сягнули історичного максимуму: на рахунках зберігається понад 1,75 трлн грн

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках України станом на 1 серпня 2026 року досягла рекордних 1 750,6 млрд грн. За минулий місяць кошти громадян у банківській системі зросли ще на 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Приріст загального обсягу вкладів у липні забезпечили кошти в іноземній валюті. Гривневі заощадження скоротилися на 1,9 млрд грн і становлять 1 155,0 млрд грн, тоді як валютні вклади у гривневому еквіваленті зросли на 3,2 млрд грн — до 595,6 млрд грн.

Структура вкладів, кошти ФОП та строки зберігання

Статистика свідчить про збереження високої частки короткострокових коштів та стабільну динаміку заощаджень підприємців:

Вклади підприємців: частка ФОП у загальній кількості вкладників становить 3,2%, проте на них припадає 11,7% від усієї суми коштів у системі. Загальний обсяг вкладів підприємців зріс до 204,7 млрд грн. Усі ці кошти повністю підпадають під гарантії ФГВФО.

Строковість депозитів: більшість коштів українці тримають у швидкому доступі. Частка вкладів до запитання становить 71,07%, а на строкові депозити припадає 28,93%. Серед строкових вкладів домінують ультракороткі договори строком до 3 місяців (17,32%), частка вкладів від 3 до 6 місяців становить 7,2%, від пів року до року — 3,72%, а понад рік — лише 0,69%.

Розподіл депозитів за сумами

За обсягами вкладів кошти громадян розподілилися так:

від 10 до 200 тис. грн — 25,92%;

від 200 тис. до 600 тис. грн — 20,73%;

від 600 тис. до 1 млн грн — 10,56%;

від 1 млн до 2 млн грн — 12,86%;

від 2 млн до 4 млн грн — 10,68%;

від 4 млн до 5 млн грн — 2,82%;

понад 5 млн грн — 16,43%.

У ФГВФО нагадують, що на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування в Україні діє норма про 100% гарантування повернення вкладів фізичних осіб і ФОП у банках-учасниках Фонду. Після завершення цього тримісячного терміну максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вклади українців у банках зросли до 1,75 трлн грн. За червень сума коштів фізичних осіб і ФОП у банківській системі збільшилася на 48,6 млрд грн.