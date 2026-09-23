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Українці тримають у банках 1,76 трлн грн: у серпні швидше зростали валютні вклади

Долар Євро
Українці тримають у банках 1,76 трлн грн / Depositphotos

Станом на 1 вересня фізичні особи та ФОПи тримали в українських банках 1,76 трлн грн. Лише за серпень сума вкладів збільшилася на 9,6 млрд грн, причому майже 70% цього приросту забезпечили кошти в іноземній валюті.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Обсяг гривневих вкладів за серпень збільшився на 2,9 млрд грн — до 1,158 трлн грн.

Водночас кошти в іноземній валюті зросли на 6,7 млрд грн — до 602,3 млрд грн.

Таким чином, валютні заощадження забезпечили близько 70% усього місячного приросту коштів у банках.

Скільки грошей у банках тримають ФОПи

На фізичних осіб-підприємців припадало 3,2% усіх вкладників, але 11,8% загальної суми вкладів.

Загалом ФОПи тримали у банках 208,2 млрд грн. Їхні кошти також підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів.

Майже 43% коштів припадає на вклади понад 1 млн грн

Найбільша частка загальної суми — 25,61% — припадала на вклади розміром від 10 тис. до 200 тис. грн.

Фото 2 — Українці тримають у банках 1,76 трлн грн: у серпні швидше зростали валютні вклади

Ще 20,82% коштів зберігалося на вкладах від 200 тис. до 600 тис. грн.

Водночас на вклади понад 1 млн грн сукупно припадало майже 43% усіх коштів. Зокрема, 16,63% загальної суми зберігалося на вкладах понад 5 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 серпня вклади українців у банках досягли 1,75 трлн грн. Тоді за липень загальний обсяг коштів зріс лише на 1,3 млрд грн, а приріст також забезпечили валютні вклади.

Автор:
Тетяна Гойденко

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