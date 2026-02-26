Запланована подія 2

Украинцы купили технологию за $10 000 у Китая и создали наибольшее производство моторов для дронов

Украинская компания Motor-G стала лидером рынка моторов для дронов благодаря приобретенной в Китае технологии за $10 000. За год производство выросло с первых 181 мотора в декабре 2024 года до 200 тысяч моторов ежемесячно в 2025-м, сделав Motor-G крупнейшим производителем таких компонентов в Украине со значительным отрывом от конкурентов. 

Об этом, как пишет Delo.ua, в интервью Defender Media рассказал CEO Motor-G Алексей Гребень.

Учредители запустили производство после года работы над прототипом и около 9 месяцев создания производственной линии. Уже в январе 2025 года объемы выросли до 1500 моторов в месяц, а дальше производство увеличивалось ежемесячно.

На старте компания столкнулась с нехваткой экспертизы в Украине, потому купила у Китая техническую документацию и консультации, которые помогли запустить производство. С этого времени технология несколько раз совершенствовалась на месте.

Основатели вложили в проект несколько миллионов долларов собственных средств без внешних инвестиций и кредитов. Двое из них имели опыт в гражданском бизнесе (кондиционеры, вентиляция, отопление), еще двое — в производстве дронов.

CEO Motor-G Алексей Гребень говорит, что сейчас компании удается собирать около 200 тысяч моторов ежемесячно. По его словам, общий объем украинского рынка моторов для дронов в прошлом году составил около 9,6 млн штук. В этом году прогнозирует больше, но уточняет, что это субъективная оценка без тщательного исследования.

Напомним, производство бомберов "Баба Яга" за годы великой войны удалось удешевить более чем вдвое — до $8500.

Автор:
Алик Сахно