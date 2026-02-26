Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Українці купили технологію за $10 000 у Китаю і створили найбільше виробництво моторів для дронів

Motor-G, Олексій Гребінь
Олексій Гребінь, CEO Motor-G. Фото Defender Media

Українська компанія Motor-G стала лідером ринку моторів для дронів завдяки придбаній у Китаї технології за $10 000. За рік виробництво зросло з перших 181 мотору у грудні 2024 року до 200 тисяч моторів щомісяця у 2025-му, зробивши Motor-G найбільшим виробником таких компонентів в Україні зі значним відривом від конкурентів.

Про це, як пише Delo.ua, в інтерв’ю Defender Media розповів CEO Motor-G Олексій Гребень.

Засновники запустили виробництво після року роботи над прототипом та близько 9 місяців на створення виробничої лінії. Уже у січні 2025-го обсяги зросли до 1500 моторів на місяць, а далі виробництво збільшувалося щомісяця.

На старті компанія стикнулася з браком експертизи в Україні, тому купила у Китаю технічну документацію та консультації, що допомогли запустити виробництво. З того часу технологія кілька разів удосконалювалася на місці.

Засновники вклали у проєкт кілька мільйонів доларів власних коштів, без зовнішніх інвестицій та кредитів. Двоє з них мали досвід у цивільному бізнесі (кондиціонери, вентиляція, опалення), ще двоє – у виробництві дронів.

CEO Motor-G Олексій Гребень каже, що зараз компанії вдається збирати близько 200 тисяч моторів щомісяця. За його словами, загальний обсяг українського ринку моторів для дронів минулого року склав близько 9,6 млн штук. В цьому році прогнозує більше, але уточнює, що це суб’єктивна оцінка без ґрунтовного дослідження.

Нагадаємо, виробництво бомберів "Баба Яга" за роки великої війни вдалося здешевшати більше ніж вдвічі — до $8500.

Автор:
Алік Сахно