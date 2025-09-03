Украинцы меньше покупают сливочное масло: ожидать ли снижения цен

На украинском рынке сливочного масла наблюдается снижение спроса, сопровождающееся постепенным падением цен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "Инфагро".

Как объясняют аналитики, такая ценовая динамика обусловлена сокращением экспортной активности, снижением интереса со стороны европейских трейдеров, а также неопределенностью дальнейшего расширения беспошлинных квот с ЕС. В результате – на складах производителей начали накапливаться запасы нераспроданного продукта.

Отмечается, что, несмотря на предыдущие ожидания, экспортные квоты на масло пока еще не исчерпаны. После ощутимого роста внутренних цен в июле производители не спешили выходить на внешние рынки, рассчитывая на лучшие условия.

"Однако из-за изменения рыночной конъюнктуры трейдеры снизили закупочные предложения, и сейчас экспортные цены почти не отличаются от фиксируемых на внутреннем рынке", - подчеркивают аналитики.

В то же время, внутренний рынок демонстрирует определенную инерционность: большинство операторов не готовы существенно снижать цены, поскольку новый уровень уже приближается к пределу рентабельности. Только некоторые производители, имеющие доступ к более дешевому сырью, могут позволить себе более гибкие ценовые предложения.

Аналитики отмечают, что ожидать дальнейшего снижения цен на масло в ближайшее время вряд ли стоит.

"Ключевые игроки рынка, похоже, делают ставку на удержание товара в ожидании новых экспортных возможностей или улучшение спроса внутри страны. Такая стратегия выглядит логичной, учитывая относительно небольшие складские запасы", - считают эксперты.

Они добавляют, что производство масла постепенно снижается, что типично для сезона. Однако в целом за год объемы производства могут быть выше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам отраслевых экспертов, внутреннее потребление масла, вероятно, останется на прежнем уровне или несколько уменьшится – из-за его относительно высокой стоимости. В результате растет спрос на более доступные жировые альтернативы.

Производство спредов и растительно-сливочных смесей демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует об адаптации рынка к изменениям в потребительском поведении.

Напомним, в последние недели в Украине фиксировали существенный рост цен на сливочное масло. Аналитики рынка объясняли это чрезмерно активным экспортом, спровоцировавшим повышение стоимости сырья.

С середины июня 2025 года в Европейском Союзе начали действовать новые ограничения на импорт украинского сливочного масла – для этого продукта установлены квоты. Только за первые две недели действия квот украинские экспортеры использовали около 25% разрешенного объема.