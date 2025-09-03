Українці менше купують вершкове масло: чи очікувати зниження цін

На українському ринку вершкового масла спостерігається зниження попиту, яке супроводжується поступовим падінням цін.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "Інфагро".

Як пояснюють аналітики, така цінова динаміка зумовлена скороченням експортної активності, зниженням інтересу з боку європейських трейдерів, а також невизначеністю щодо подальшого розширення безмитних квот з ЄС. У результаті – на складах виробників почали накопичуватись запаси нерозпроданого продукту.

Зазначається, що попри попередні очікування, експортні квоти на масло наразі ще не вичерпані. Після відчутного зростання внутрішніх цін у липні, виробники не поспішали виходити на зовнішні ринки, розраховуючи на кращі умови.

"Однак через зміну ринкової кон’юнктури трейдери знизили закупівельні пропозиції, і зараз експортні ціни майже не відрізняються від тих, що фіксуються на внутрішньому ринку", - підкреслюють аналітики.

Водночас внутрішній ринок демонструє певну інерційність: більшість операторів не готові суттєво знижувати ціни, оскільки новий рівень вже наближається до межі рентабельності. Лише деякі виробники, які мають доступ до дешевшої сировини, можуть дозволити собі гнучкіші цінові пропозиції.

Аналітики зауважують, що очікувати подальшого зниження цін на масло найближчим часом навряд чи варто.

"Ключові гравці ринку, схоже, роблять ставку на утримання товару в очікуванні нових експортних можливостей або покращення попиту всередині країни. Така стратегія виглядає логічною, зважаючи на відносно невеликі складські запаси", - вважають експерти.

Вони додають, що виробництво масла поступово знижується, що є типовим для сезону. Проте в цілому за рік обсяги виробництва можуть бути вищими, ніж у попередньому сезоні.

За прогнозами галузевих експертів, внутрішнє споживання масла, ймовірно, залишиться на попередньому рівні або дещо зменшиться – через його відносно високу вартість. Унаслідок цього зростає попит на більш доступні жирові альтернативи.

Натомість виробництво спредів та рослинно-вершкових сумішей демонструє позитивну динаміку, що свідчить про адаптацію ринку до змін у споживчій поведінці.

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні фіксували суттєве зростання цін на вершкове масло. Аналітики ринку пояснювали це надмірно активним експортом, що спровокував підвищення вартості сировини.

Із середини червня 2025 року в Європейському Союзі почали діяти нові обмеження на імпорт українського вершкового масла — для цього продукту встановлено квоти. Лише за перші два тижні дії квот українські експортери використали близько 25% від дозволеного обсягу.