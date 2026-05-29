В Украине рекордный спрос на дрова: украинцы увеличили закупки вдвое

В Украине зафиксирован рост спроса на дрова среди населения и объектов социальной сферы. С начала года потребители приобрели почти 1,1 млн. м³ дровяной древесины. Этот объем вдвое превышает показатель за аналогичный период 2025 года, когда было реализовано 534 тыс. м³.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины".

В среднем ежемесячно лесоводы отгружают 225 тыс. м³ топлива. Такая динамика раньше наблюдалась только в пиковые месяцы отопительного сезона.

Статистика потребления дров за предыдущие годы имеет следующие показатели:

2023 год - 2,97 млн м³;

2024 год - 2,78 млн м³;

2025 год – 2,45 млн м³.

Текущие темпы позволяют прогнозировать годовой объем потребления на уровне более 3 млн м³.

На складах предприятия накоплено около 200 тыс. м3 дровяной древесины. Контроль запасов обеспечивается в каждом из 1340 лесничеств. До конца года запланировано заготовить еще 2 млн. м³ для нужд домохозяйств.

"Цены на дрова для населения будут оставаться стабильными. Сейчас они практически вдвое ниже цен, сформированных на бирже. При отсутствии резких колебаний цен на ГСМ, услуги и логистику ГП "Леса Украины" гарантирует неизменность уровня цен на дрова до конца отопительного сезона 2026/2027".

Стоимость дров зависит от их группы:

дрова I группы (твердые породы с высокой теплотворностью) стоят 1400 грн с НДС;

дрова II группы (сосна, ольха) стоят 1100 грн с НДС;

дрова III группы (ель, пихта, мягколистные породы) стоят 950 грн с НДС.

Кроме продажи населению, ГП "Леса Украины" поставляет древесину для социальной сферы, бюджетных учреждений и Министерства обороны Украины через тендерные закупки. С начала года заключено 813 договоров на поставку 247 тыс. м³ дров, из которых отгружено более 130 000 м³.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" начало подготовку к следующему отопительному сезону, запланировав для нужд населения и социальной сферы на 400 тыс. м³ дров больше, чем в прошлом.