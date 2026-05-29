В Україні рекордний попит на дрова: українці збільшили закупівлі вдвічі

дрова
В Україні зростає попит на дрова / Freepik

В Україні зафіксували зростання попиту на дрова серед населення та об’єктів соціальної сфери. З початку року споживачі придбали майже 1,1 млн м³ дров’яної деревини. Цей обсяг удвічі перевищує показник за аналогічний період 2025 року, коли реалізували 534 тис. м³.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України".

У середньому щомісяця лісівники відвантажують 225 тис. м³ палива. Така динаміка раніше спостерігалася лише у пікові місяці опалювального сезону.

Статистика споживання дров за попередні роки має наступні показники:

  • 2023 рік — 2,97 млн м³; 
  • 2024 рік — 2,78 млн м³; 
  • 2025 рік — 2,45 млн м³.

Поточні темпи дають підстави прогнозувати річний обсяг споживання на рівні понад 3 млн м³.

На складах підприємства накопичено близько 200 тис. м³ дров’яної деревини. Контроль запасів забезпечується у кожному з 1340 лісництв. До кінця року заплановано заготовити ще 2 млн м³ для потреб домогосподарств.

"Ціни на дрова для населення залишатимуться стабільними. Наразі вони практично вдвічі нижчі за ціни, сформовані на біржі. За умови відсутності різких коливань цін на ПММ, послуги та логістику ДП "Ліси України" гарантує незмінність рівня цін на дрова до кінця опалювального сезону 2026/2027", — зазначили у компанії.

Вартість дров залежить від їхньої групи:

  • дрова I групи (тверді породи з високою теплотворністю) коштують 1400 грн з ПДВ; 
  • дрова II групи (сосна, вільха) коштують 1100 грн з ПДВ; 
  • дрова III групи (ялина, ялиця, м’яколистяні породи) коштують 950 грн з ПДВ.

Крім продажу населенню, ДП "Ліси України" постачає деревину для соціальної сфери, бюджетних установ та Міністерства оборони України через тендерні закупівлі. З початку року укладено 813 договорів на постачання 247 тис. м³ дров, з яких відвантажено понад 130 000 м³.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" розпочало підготовку до наступного опалювального сезону, запланувавши для потреб населення та соціальної сфери на 400 тис. м³ дров більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Ковальчук