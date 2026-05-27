Украинцы стали покупать больше: розничная торговля в апреле выросла почти на 8%

По итогам апреля 2026 года оборот розничной торговли в Украине вырос на 7,8% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В целом по результатам января-апреля 2026 года объемы розничного товарооборота продемонстрировали уверенный рост на 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Отечественный ритейл адаптируется к текущим условиям, поддерживая общую тенденцию восстановления потребительского спроса населения.

Напомним, что по итогам января-марта 2026 года розничный товарооборот в Украине увеличился на 11,2% по отношению к первым трем месяцам 2025 года.

В частности, в марте 2026 года был зафиксирован самый высокий скачок показателя в годовом измерении — тогда ритейл вырос сразу на 12,8%.

В январе-феврале 2026 оборот розничной торговли вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.