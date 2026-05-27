Українці стали більше купувати: роздрібна торгівля у квітні зросла майже на 8%

Українці стали активніше підтримувати ритейл / Depositphotos

За підсумками квітня 2026 року оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 7,8% у річному вимірі порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

Як пише Delo.ua,  про це свідчать дані Державної служби статистики.

Загалом за результатами січня-квітня 2026 року обсяги роздрібного товарообігу продемонстрували впевнене зростання на 8,7% відносно аналогічного періоду минулого року.

Вітчизняний ритейл адаптується до поточних умов, підтримуючи загальну тенденцію до відновлення споживчого попиту населення.

Нагадаємо, що за підсумками січня-березня 2026 року роздрібний товарообіг в Україні збільшився на 11,2% відносно перших трьох місяців 2025 року.

Зокрема, у березні 2026 року було зафіксовано найвищий стрибок показника у річному вимірі — тоді ритейл зріс одразу на 12,8%.

У січні–лютому 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб