За январь-октябрь 2026 года в бюджеты поступило более 606 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 19,3% больше, чем за тот же период 2025 года, когда уплатили 507,8 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Где уплатили больше НДФЛ

По данным налоговой, всего налог уплатили 1,5 млн плательщиков. Наибольшие поступления обеспечил Киев – 143,3 млрд грн. Также среди лидеров:

Днепропетровская область - 58,9 млрд грн;

Львовская - 42,8 млрд грн;

Киевская - 37,6 млрд грн.

Как отметили в налоговой, НДФЛ является одним из основных источников доходов местных бюджетов. Его платят с зарплат, премий, дополнительных выплат и других доходов физических лиц. Основная ставка налога составляет 18%.

Как можно вернуть часть налога

Люди, получающие официальные доходы и уплачивающие НДФЛ, при определенных условиях могут оформить налоговую скидку. Она позволяет вернуть часть налога, уплаченного с зарплаты, если человек в течение года имел расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

В частности, скидку можно получить за расходы по обучению, проценты по ипотечному кредиту, страховые платежи, благотворительные взносы и отдельные медицинские услуги.

Чтобы воспользоваться правом на скидку, необходимо подать годовую налоговую декларацию и документы, подтверждающие соответствующие расходы.

Напомним, за январь-август 2026 года поступления налога на доходы физических лиц выросли на 19,2% - до 475,5 млрд грн.