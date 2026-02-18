Запланована подія 2

Украинцы увеличили импорт подержанных автомобилей из США на 20%

авто
Наибольшая доля из этого количества – бензиновые автомобили. / Depositphotos

В январе украинцы приобрели 3,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (58%) – бензиновые автомобили. Электромобили охватили 22%, гибридным авто принадлежит 11%, дизельным – 6%, авто с ГБО – 3%.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в январе, составляет 6,8 года.

В топ-5 подержанных автомобилей, изготовленных в США, вошли:

  1. Ford Escape - 349 ед;
  2. Nissan Rogue - 242 ед.;
  3. BMW X3 - 223 ед.;
  4. Tesla Model 3 - 217 ед.;
  5. BMW X5 - 182 ед.

Заметим, среди украинцев, покупающих подержанные автомобили, около 25% выбирают авто, ввезенные из-за рубежа, пользуясь услугами компаний, специализирующихся на подборе и доставке таких машин. Средний возраст этих автомобилей составляет более 5 лет, а более половины (52%) составляют электромобили.

Автор:
Татьяна Гойденко