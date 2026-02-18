Українці збільшили імпорт уживаних авто зі США на 20%

У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільша частка з цієї кількості (58%) — бензинові автомобілі. Електромобілі охопили 22%, гібридним авто належить 11%, дизельним — 6%, авто з ГБО — 3%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у січні, становить 6,8 року.

До топ-5 вживаних авто, виготовлених у США, увійшли:

Ford Escape — 349 од.; Nissan Rogue — 242 од.; BMW X3 — 223 од.; Tesla Model 3 — 217 од.; BMW X5 — 182 од.

Зауважимо, серед українців, які купують вживані автомобілі, близько 25% обирають авто, ввезені з-за кордону, користуючись послугами компаній, що спеціалізуються на підборі та доставці таких машин. Середній вік цих автомобілів становить понад 5 років, а більше як половину (52%) — складають електромобілі.