Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці збільшили імпорт уживаних авто зі США на 20%

авто
Найбільша частка з цієї кількості — бензинові автомобілі. / Depositphotos

У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільша частка з цієї кількості (58%) — бензинові автомобілі. Електромобілі охопили 22%, гібридним авто належить 11%, дизельним — 6%, авто з ГБО — 3%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у січні, становить 6,8 року.

До топ-5 вживаних авто, виготовлених у США, увійшли:

  1. Ford Escape — 349 од.;
  2. Nissan Rogue — 242 од.;
  3. BMW X3 — 223 од.;
  4. Tesla Model 3 — 217 од.;
  5. BMW X5 — 182 од.

Зауважимо, серед українців, які купують вживані автомобілі, близько 25% обирають авто, ввезені з-за кордону, користуючись послугами компаній, що спеціалізуються на підборі та доставці таких машин. Середній вік цих автомобілів становить понад 5 років, а більше як половину (52%) — складають електромобілі.

Автор:
Тетяна Гойденко