- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці збільшили імпорт уживаних авто зі США на 20%
У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільша частка з цієї кількості (58%) — бензинові автомобілі. Електромобілі охопили 22%, гібридним авто належить 11%, дизельним — 6%, авто з ГБО — 3%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у січні, становить 6,8 року.
До топ-5 вживаних авто, виготовлених у США, увійшли:
- Ford Escape — 349 од.;
- Nissan Rogue — 242 од.;
- BMW X3 — 223 од.;
- Tesla Model 3 — 217 од.;
- BMW X5 — 182 од.
Зауважимо, серед українців, які купують вживані автомобілі, близько 25% обирають авто, ввезені з-за кордону, користуючись послугами компаній, що спеціалізуються на підборі та доставці таких машин. Середній вік цих автомобілів становить понад 5 років, а більше як половину (52%) — складають електромобілі.