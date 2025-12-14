Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Украинцы в Германии могут пользоваться украинскими SIM-картами без платы за роуминг

Vodafone Germany объявил о запуске специального роумингового соглашения / Depositphotos

Украина приближается к присоединению к единому роуминговому пространству Европейского Союза. В рамках этого процесса мобильный оператор Vodafone Germany объявил о запуске специального роумингового соглашения с украинскими операторами, которое начнет действовать уже с 16 декабря.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Stern.

Благодаря этому соглашению украинцы, проживающие в Германии или путешествующие по стране, смогут пользоваться украинскими SIM-картами для звонков и мобильного интернета без дополнительных роуминговых платежей. Аналогичные условия будут действовать и для абонентов Vodafone в Германии.

Другие крупные немецкие операторы - Deutsche Telekom и O2 - планируют запустить аналогичные услуги с 1 января, одновременно с вступлением в силу регламента ЕС по отмене дополнительных сборов за мобильный роуминг.

В то же время действие соглашения не распространяется на временно оккупированные Россией территории Украины, поскольку охватывает только сети украинских операторов связи.

Роуминговая договоренность и досрочный запуск услуги Vodafone также касаются Молдовы, которая, как и Украина, стремится к интеграции в Европейский Союз.

Напомним, с середины 2017 года в странах ЕС действует принцип "роуминг как дома", позволяющий абонентам пользоваться мобильной связью в рамках Евросоюза по внутренним тарифам без дополнительных платежей.

Напомним, 6 июня 2025 года Украина официально завершила выполнение всех необходимых обязательств для присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".

Автор:
Татьяна Гойденко