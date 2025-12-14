Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими SIM-картами без плати за роумінг

Україна наближається до приєднання до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу. У межах цього процесу мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почне діяти вже з 16 грудня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Stern.

Завдяки цій угоді українці, які проживають у Німеччині або подорожують до країни, зможуть користуватися українськими SIM-картами для дзвінків та мобільного інтернету без додаткових роумінгових платежів. Аналогічні умови діятимуть і для абонентів Vodafone у Німеччині під час перебування в Україні.

Інші великі німецькі оператори — Deutsche Telekom та O2 — планують запустити аналогічні послуги з 1 січня, одночасно з набуттям чинності регламенту ЄС щодо скасування додаткових зборів за мобільний роумінг.

Водночас дія угоди не поширюється на тимчасово окуповані Росією території України, оскільки вона охоплює лише мережі українських операторів зв’язку.

Роумінгова домовленість та достроковий запуск послуги Vodafone також стосуються Молдови, яка, як і Україна, прагне інтеграції до Європейського Союзу.

Нагадаємо, з середини 2017 року в країнах ЄС діє принцип "роумінг як удома", який дозволяє абонентам користуватися мобільним зв’язком у межах Євросоюзу за внутрішніми тарифами без додаткових платежів.

Нагадаємо, 6 червня 2025 року Україна офіційно завершила виконання всіх необхідних зобов’язань для приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу “Роумінг як вдома”.