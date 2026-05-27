Украинцы взяли ипотеки на 1,5 млрд грн: где чаще всего покупают жилье

Финансист
Украинцы взяли ипотеки в 1,5 млрд грн / Unsplash

В марте украинские банки выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн. Наибольшая доля новых ссуд пришлась на первичный рынок жилья, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По данным опроса, на первичном рынке банки выдали 494 кредита на 932 млн. грн. Из них 240 ссуд на сумму 439 млн грн были оформлены под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

На вторичном рынке в марте было выдано 314 кредитов на общую сумму 573 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,37% годовых для первичного рынка и 10,48% для вторичного.

Качество ипотечного портфеля остается относительно высоким: доля неработающих кредитов составляет 13%.

Больше ипотечных договоров в марте заключили в Киевской области - 256 кредитов на 471 млн грн, что составляет 31% от общего объема. В Киеве банки выдали 185 кредитов на 402 млн. грн. В пятерку регионов-лидеров также вошли Львовская, Винницкая и Волынская области.

Опрос охватил 38 банков, контролирующих более 95% валового ипотечного портфеля страны. В то же время, о новой выдаче ипотечных кредитов сообщили 14 финансовых учреждений.

В мае Совет по финансовой стабильности также одобрил обновленную стратегию развития ипотечного кредитования, предусматривающую расширение рыночных механизмов и повышение доступности жилья.

Заметим, в 2025 году в рамках государственной программы доступного жилья "еселя" украинцы оформили 7 768 ипотечных кредитов. На это из государственного бюджета было направлено 14,8 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко