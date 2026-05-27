Українці взяли іпотеки на 1,5 млрд грн: де купують житло найактивніше

У березні українські банки видали 808 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Найбільша частка нових позик припала на первинний ринок житла, свідчать результати щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування.

За даними опитування, на первинному ринку банки видали 494 кредити на 932 млн грн. Із них 240 позик на суму 439 млн грн були оформлені під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

На вторинному ринку у березні видали 314 кредитів на загальну суму 573 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,37% річних для первинного ринку та 10,48% для вторинного.

Якість іпотечного портфеля залишається відносно високою: частка непрацюючих кредитів становить 13%.

Найбільше іпотечних договорів у березні уклали в Київській області — 256 кредитів на 471 млн грн, що становить 31% від загального обсягу. У Києві банки видали 185 кредитів на 402 млн грн. До п'ятірки регіонів-лідерів також увійшли Львівська, Вінницька та Волинська області.

Опитування охопило 38 банків, які контролюють понад 95% валового іпотечного портфеля країни. Водночас про нову видачу іпотечних кредитів повідомили 14 фінансових установ.

У травні Рада з фінансової стабільності також схвалила оновлену стратегію розвитку іпотечного кредитування, яка передбачає розширення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

Зауважимо, у 2025 році в межах державної програми доступного житла "єОселя" українці оформили 7 768 іпотечних кредитів. На це з державного бюджету було спрямовано 14,8 млрд грн.