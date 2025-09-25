Украинцы за год купили биткоинов на $882 млн

Украина стала одной из ведущих стран мира по темпам внедрения криптовалют. По данным Глобального индекса внедрения криптовалют в 2024 году от Chainalysis, Украина вместе с Нигерией и Турцией входит в топ-10 экономик мира с использованием цифровых валют.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ЕБРР.

В регионах ЕБРР насчитывается 37 млн. собственников криптовалют, что составляет 7% от мирового числа криптоинвесторов. Украина зафиксировала $106 млрд криптовалютных поступлений за период между июлем 2023-го и июлем 2024-го.

При этом на профессиональные переводы в диапазоне от $10 000 до $1 млн приходится большая часть транзакций. Для сравнения, Нигерия за тот же период получила $59 млрд, а Турция - $136,8 млрд.

По состоянию на середину 2024 г. капитализация мирового рынка криптовалют составляла около $4 триллионов, что на 57% больше, чем в предыдущем году. Стейблкоины, такие как Tether и USDC, образуют 85% рынка этих валют с общей капитализацией $272 млрд, обеспечивая стабильность стоимости для ежедневных транзакций, переводов и сбережений в странах с высокой инфляцией.

Украинские пользователи активно тратили криптовалюту, в том числе на покупку биткоинов на сумму 882 млн грн. Такая активность показывает высокий уровень адаптации цифровых валют в финансовых операциях и свидетельствует о потенциале украинского рынка для развития новых цифровых сервисов.

По оценкам экспертов, стейблкоины становятся особенно популярными из-за своей стабильности и низких комиссий по сравнению с традиционными преданиями. Это открывает возможности для масштабного использования криптовалюта в ежедневных финансовых операциях и международных переводах.

По выводам аналитиков Украина наряду с Нигерией и Турцией остается одной из ключевых экономик мира по темпам внедрения криптовалют и потенциала для развития цифрового финансового сектора.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине. То есть теперь украинцы смогут легализовать криптовалюту из-за уплаты налога.