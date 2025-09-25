Українці за рік купили біткоїнів на $882 млн

Україна стала однією з провідних країн світу за темпами впровадження криптовалют. За даними Глобального індексу впровадження криптовалют 2024 року від Chainalysis, Україна разом з Нігерією та Туреччиною входить до топ-10 економік світу за використанням цифрових валют.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт ЄБРР.

У регіонах ЄБРР налічується 37 млн власників криптовалют, що складає 7% від світового числа криптоінвесторів. Україна зафіксувала $106 млрд криптовалютних надходжень за період між липнем 2023-го та липнем 2024-го.

При цьому на професійні перекази, у діапазоні від $10 000 до $1 млн, припадає більша частина транзакцій. Для порівняння, Нігерія за той самий період отримала $59 млрд, а Туреччина — $136,8 млрд.

Станом на середину 2024 року капіталізація світового ринку криптовалют становила близько $4 трильйонів, що на 57% більше, ніж у попередньому році. Стейблкоїни, такі як Tether і USDC, утворюють 85% ринку цих валют із загальною капіталізацією $272 млрд, забезпечуючи стабільність вартості для щоденних транзакцій, переказів та заощаджень у країнах з високою інфляцією.

Українські користувачі активно витрачали криптовалюту, зокрема на покупку біткоїнів на суму 882 млн грн. Така активність демонструє високий рівень адаптації цифрових валют у фінансових операціях та свідчить про потенціал українського ринку для розвитку нових цифрових сервісів.

За оцінками експертів, стейблкоїни стають особливо популярними через свою стабільність та низькі комісії порівняно з традиційними переказами. Це відкриває можливості для масштабного використання криптовалют у щоденних фінансових операціях та міжнародних переказах.

За висновками аналітиків Україна, поряд із Нігерією та Туреччиною, залишається однією з ключових економік світу за темпами впровадження криптовалют і потенціалом для розвитку цифрового фінансового сектору.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. Тобто тепер українці зможуть легалізувати криптовалюту через сплату податку.