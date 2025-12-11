Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы зарегистрировали более 11 тысяч электромобилей в ноябре

электромобиль
Основную часть зарегистрированных BEV составляли легковые автомобили / Freepik

В ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тысячами транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Динамика рынка

Основную часть зарегистрированных BEV составляли легковые автомобили – 10 766 единиц. Среди них новых авто было 3172 (+374%), а подержанных – 7594 (+159%).

В сегменте коммерческих электромобилей зафиксировано 239 регистраций, в том числе 17 новых транспортных средств.

Топ-5 новых электромобилей ноября

  1. BYD Leopard 3 – 385 ед.
  2. VW ID.U nyx – 298 ед.
  3. BYD Song Plus EV – 282 ед.
  4. ZEEKR 7X – 221 ед.
  5. BYD Sea Lion 06 – 219 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом

  1. Tesla Model Y – 931 ед.
  2. Tesla Model 3 – 862 ед.
  3. Nissan Leaf – 647 ед.
  4. Kia Niro EV – 422 ед.
  5. Hyundai Kona Electric – 347 ед.

Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.