Украинцы зарегистрировали более 11 тысяч электромобилей в ноябре

В ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тысячами транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Динамика рынка

Основную часть зарегистрированных BEV составляли легковые автомобили – 10 766 единиц. Среди них новых авто было 3172 (+374%), а подержанных – 7594 (+159%).

В сегменте коммерческих электромобилей зафиксировано 239 регистраций, в том числе 17 новых транспортных средств.

Топ-5 новых электромобилей ноября

BYD Leopard 3 – 385 ед. VW ID.U nyx – 298 ед. BYD Song Plus EV – 282 ед. ZEEKR 7X – 221 ед. BYD Sea Lion 06 – 219 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом

Tesla Model Y – 931 ед. Tesla Model 3 – 862 ед. Nissan Leaf – 647 ед. Kia Niro EV – 422 ед. Hyundai Kona Electric – 347 ед.

Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.