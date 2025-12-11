- Категория
Украинцы зарегистрировали более 11 тысяч электромобилей в ноябре
В ноябре украинский автопарк пополнился более чем 11 тысячами транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Динамика рынка
Основную часть зарегистрированных BEV составляли легковые автомобили – 10 766 единиц. Среди них новых авто было 3172 (+374%), а подержанных – 7594 (+159%).
В сегменте коммерческих электромобилей зафиксировано 239 регистраций, в том числе 17 новых транспортных средств.
Топ-5 новых электромобилей ноября
- BYD Leopard 3 – 385 ед.
- VW ID.U nyx – 298 ед.
- BYD Song Plus EV – 282 ед.
- ZEEKR 7X – 221 ед.
- BYD Sea Lion 06 – 219 ед.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом
- Tesla Model Y – 931 ед.
- Tesla Model 3 – 862 ед.
- Nissan Leaf – 647 ед.
- Kia Niro EV – 422 ед.
- Hyundai Kona Electric – 347 ед.
Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.