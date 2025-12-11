- Категорія
Українці зареєстрували понад 11 тисяч електромобілів у листопаді
У листопаді український автопарк поповнився понад 11 тисячами транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Динаміка ринку
Основну частку зареєстрованих BEV становили легкові автомобілі – 10 766 одиниць. Серед них нових авто було 3 172 (+374%), а вживаних – 7 594 (+159%).
У сегменті комерційних електромобілів зафіксовано 239 реєстрацій, серед яких 17 нових транспортних засобів.
Топ-5 нових електромобілів листопада
- BYD Leopard 3 – 385 од.
- VW ID.Unyx – 298 од.
- BYD Song Plus EV – 282 од.
- ZEEKR 7X – 221 од.
- BYD Sea Lion 06 – 219 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом
- Tesla Model Y – 931 од.
- Tesla Model 3 – 862 од.
- Nissan Leaf – 647 од.
- Kia Niro EV – 422 од.
- Hyundai Kona Electric – 347 од.
Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.