Українці зареєстрували понад 11 тисяч електромобілів у листопаді

електромобіль
Основну частку зареєстрованих BEV становили легкові автомобілі / Freepik

У листопаді український автопарк поповнився понад 11 тисячами транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Динаміка ринку

Основну частку зареєстрованих BEV становили легкові автомобілі – 10 766 одиниць. Серед них нових авто було 3 172 (+374%), а вживаних – 7 594 (+159%).

У сегменті комерційних електромобілів зафіксовано 239 реєстрацій, серед яких 17 нових транспортних засобів.

Топ-5 нових електромобілів листопада

  1. BYD Leopard 3 – 385 од.
  2. VW ID.Unyx – 298 од.
  3. BYD Song Plus EV – 282 од.
  4. ZEEKR 7X – 221 од.
  5. BYD Sea Lion 06 – 219 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом

  1. Tesla Model Y – 931 од.
  2. Tesla Model 3 – 862 од.
  3. Nissan Leaf – 647 од.
  4. Kia Niro EV – 422 од.
  5. Hyundai Kona Electric – 347 од.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.