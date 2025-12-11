Українці зареєстрували понад 11 тисяч електромобілів у листопаді

У листопаді український автопарк поповнився понад 11 тисячами транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Динаміка ринку

Основну частку зареєстрованих BEV становили легкові автомобілі – 10 766 одиниць. Серед них нових авто було 3 172 (+374%), а вживаних – 7 594 (+159%).

У сегменті комерційних електромобілів зафіксовано 239 реєстрацій, серед яких 17 нових транспортних засобів.

Топ-5 нових електромобілів листопада

BYD Leopard 3 – 385 од. VW ID.U nyx – 298 од. BYD Song Plus EV – 282 од. ZEEKR 7X – 221 од. BYD Sea Lion 06 – 219 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом

Tesla Model Y – 931 од. Tesla Model 3 – 862 од. Nissan Leaf – 647 од. Kia Niro EV – 422 од. Hyundai Kona Electric – 347 од.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.