Ukraine Investment Framework согласовал финансирование новых проектов для жилья и инфраструктуры

строительство, строитель
Также принято финансирование модернизации больниц в шести городах. / Freepik

Состоялось пятое заседание Управляющего совета Ukraine Investment Framework (UIF), в ходе которого был одобрен ряд новых инвестиционных проектов для восстановления и модернизации критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Общий доступный ресурс UIF составляет 9,4 млрд евро, из которых 6,2 млрд евро уже распределены на проекты восстановления.

На этот раз согласовано 11 новых проектов, в том числе три — под координацией Минразвития:

  • Проект ЕИБ "Социальное жилье" (транш I) - для расширения программ временного и постоянного жилья для украинцев, потерявших его из-за войны;
  • Проект ЕИБ "Восстановление водоснабжения и водоотвода" - модернизация систем в общинах, где инфраструктура была повреждена;
  • Проект Всемирного банка и ЕБРР   Relinc   – восстановление критически важной логистики и транспортных узлов.

Также принято финансирование модернизации больниц в шести городах.

Отмечается, что отдельно Норвегия и ЕС выделят 127 млн. евро грантовой поддержки для НАК "Нафтогаз Украины", что позволит гарантировать стабильные запасы газа и обеспечить тепло зимой 2025-2026 годов.

Напомним, в сентябре Украина получила доступ к финансированию от ЕИБ на сумму более 908 млн. евро. Эти средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Автор:
Татьяна Гойденко