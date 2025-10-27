Ukraine Investment Framework погодив фінансування нових проєктів для житла та інфраструктури

Відбулося п’яте засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF), під час якого схвалено низку нових інвестиційних проєктів для відновлення та модернізації критичної інфраструктури в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Загальний доступний ресурс UIF становить 9,4 млрд євро, з яких 6,2 млрд євро вже розподілено на проєкти відбудови.

Цього разу погоджено 11 нових проєктів, серед них три — під координацією Мінрозвитку:

Проєкт ЄІБ "Соціальне житло" (транш І) — для розширення програм тимчасового і постійного житла для українців, які втратили його через війну;

Проєкт ЄІБ "Відновлення водопостачання і водовідведення" — модернізація систем у громадах, де інфраструктура була пошкоджена;

Проєкт Світового банку та ЄБРР Relinc — відновлення критично важливої логістики та транспортних вузлів.

Також ухвалено фінансування модернізації лікарень у шести містах.

Зазначається, що окремо Норвегія та ЄС виділять 127 млн євро грантової підтримки для НАК "Нафтогаз України", що дозволить гарантувати стабільні запаси газу та забезпечити тепло взимку 2025–2026 років.

Нагадаємо, у вересні Україна отримала доступ до фінансування від ЄІБ на суму понад 908 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.