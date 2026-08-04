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Украине не хватает 400 млн евро на закупку газа к зиме

Евро
Шмигаль рассказал, сколько средств нужно Украине на газ перед зимой / Unsplash

Украине необходимо дополнительно около 400 млн. евро для закупки газа к отопительному сезону. Правительство рассчитывает привлечь международную поддержку, чтобы обеспечить необходимые объемы импорта и подготовить энергосистему к зиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Хватит ли Украине газа на зиму?

По его словам, в зависимости от разных сценариев дополнительная потребность НАК "Нафтогаз Украины" в финансировании импорта газа составляет около 400 млн евро. Сейчас ведется поиск партнеров, которые могут помочь обеспечить необходимое финансирование.

Шмигаль также сообщил, что в сентябре министерство энергетики планирует провести пятое заседание Энергетического Рамштайна. Его цель – усилить координацию с международными партнерами и привлечь больше участников к поддержке украинской энергетики.

"Рассчитываем на активную работу дипломатов по продвижению этого механизма помощи", - подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, глава Минэнерго отметил, что потребности Фонда поддержки энергетики Украины, которые остаются без финансирования, превышают 507 млн евро.

Ранее сообщалось, что энергосектор нуждается более 650 млн евро в дополнительном финансировании для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.

Автор:
Ольга Опенько