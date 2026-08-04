Україні не вистачає 400 млн євро на закупівлю газу до зими

Україні необхідно додатково близько 400 млн євро для закупівлі газу до опалювального сезону. Уряд розраховує залучити міжнародну підтримку, щоб забезпечити необхідні обсяги імпорту та підготувати енергосистему до зими.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Чи вистачить Україні газу на зиму?

За його словами, залежно від різних сценаріїв додаткова потреба НАК "Нафтогаз України" у фінансуванні імпорту газу становить близько 400 млн євро. Наразі триває пошук партнерів, які можуть допомогти забезпечити необхідне фінансування.

Шмигаль також повідомив, що у вересні Міністерство енергетики планує провести п’яте засідання Енергетичного Рамштайну. Його мета — посилити координацію з міжнародними партнерами та залучити більше учасників до підтримки української енергетики.

"Розраховуємо на активну роботу дипломатів із просування цього механізму допомоги", — наголосив Шмигаль.

Крім того, глава Міненерго зазначив, що потреби Фонду підтримки енергетики України, які наразі залишаються без фінансування, перевищують 507 млн євро.

Раніше повідомлялося, що енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.