"Украинская аграрно-страховая компания" покидает рынок: НБУ отозвал лицензию и исключил из реестра

Национальный банк Украины 28 мая 2025 принял решение об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности и исключении ЧАО "Украинская аграрно-страховая компания" (код ЕГРПОУ 22800936) из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Решение принято на основании поданного компанией заявления в пределах добровольного выхода из рынка путем исполнения страхового портфеля.

Еще 14 января 2025 года НБУ предоставил ЧАО "УАСК" разрешение на такой выход и согласовал план ответных действий. В течение I квартала 2025 года компания не получала новые страховые премии.

В то же время осуществляла возврат страховых платежей по медицинскому страхованию на сумму 212,8 тыс. грн и произвела страховые выплаты на общую сумму 1,18 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2025 года компания придерживалась требований к платежеспособности.

Таким образом, УАСК завершила процесс выхода с рынка в соответствии с согласованным планом и требованиями регулятора. Она оказывала услуги на украинском рынке около 23 лет.

Добавим, что о решении о выходе с рынка и утверждении плана выхода с рынка компании УАСК путем выполнения страхового портфеля были приняты на общем собрании акционеров указанной компании. Об этом было известно в январе 2025 года.