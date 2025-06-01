"Українська аграрно-страхова компанія" залишає ринок: НБУ відкликав ліцензію та виключив з реєстру

Національний банк України 28 травня 2025 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключення ПрАТ "Українська аграрно-страхова компанія" (код ЄДРПОУ 22800936) з Державного реєстру фінансових установ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рішення прийняте на підставі поданої компанією заяви в межах добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Ще 14 січня 2025 року НБУ надав ПрАТ "УАСК" дозвіл на такий вихід і погодив план відповідних дій. Упродовж І кварталу 2025 року компанія не отримувала нових страхових премій.

Водночас здійснювала повернення страхових платежів за медичним страхуванням на суму 212,8 тис. грн і провела страхові виплати на загальну суму 1,18 млн грн.

Станом на 1 квітня 2025 року компанія дотримувалась вимог до платоспроможності.

Таким чином, УАСК завершила процес виходу з ринку відповідно до погодженого плану та вимог регулятора. Вона надавала послуги на українському ринку майже 23 роки.

Додамо, що про рішення про вихід з ринку та затвердження плану виходу з ринку компанії УАСК шляхом виконання страхового портфеля були ухвалені на загальних зборах акціонерів зазначеної компанії. Про це було відомо ще у січні 2025 року.