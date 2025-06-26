Украинская агронаука в действии: научно-исследовательский центр в Черкассах инвестирует в технологии вместо импорта

Ukravit Institute – ведущий научно-исследовательский центр в Черкассах, работающий на развитие украинского агросектора. Специалисты учреждения анализируют почву, воду, остатки пестицидов, разрабатывают эффективные отечественные препараты и внедряют инновационные технологии выращивания, в частности аэропонику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Ukravit тестирует будущее агропроизводства

Коваль во время рабочей поездки в Черкасскую область посетил Ukravit Institute — один из самых современных научно-исследовательских центров страны. В лабораторном комплексе изучают состояние почвы, воды, остаточные пестициды, создают отечественные агропрепараты и внедряют инновационные технологии выращивания культур. В частности, исследуется аэропоника — беспочвенный метод, позволяющий снизить потребление воды и энергии.

Ukravit демонстрирует пример украинского бизнеса, который в сложных условиях войны не только сохраняет производство, но укрепляет технологическую независимость агросектора. Собственный R&D-центр компании является важным звеном в развитии продовольственной безопасности и устойчивого агропроизводства, отмечает Коваль.

Напомним, в 2025 году наблюдается стабильно высокий интерес к субаренде государственных земель. На один лот претендует в среднем от трех до двенадцати участников – в зависимости от площади участка. Такой уровень конкуренции подталкивает арендные ставки вверх: в ряде случаев цена превышает 30 тысяч гривен за гектар. ных ресурсов и эффективность прозрачного механизма распределения.