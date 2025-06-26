Українська агронаука у дії: науково-дослідний центр у Черкасах інвестує в технології замість імпорту

Ukravit Institute — провідний науково-дослідний центр у Черкасах, який працює на розвиток українського агросектору. Фахівці установи аналізують ґрунти, воду, залишки пестицидів, розробляють ефективні вітчизняні препарати та впроваджують інноваційні технології вирощування, зокрема аеропоніку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Ukravit тестує майбутнє агровиробництва

Коваль під час робочої поїздки на Черкащину відвідав Ukravit Institute — один із найсучасніших науково-дослідних центрів країни. У лабораторному комплексі вивчають стан ґрунтів, води, залишкові пестициди, створюють вітчизняні агропрепарати та впроваджують інноваційні технології вирощування культур. Зокрема, досліджується аеропоніка — безґрунтовий метод, що дозволяє зменшити споживання води та енергії.

Ukravit демонструє приклад українського бізнесу, який у складних умовах війни не лише зберігає виробництво, а й зміцнює технологічну незалежність агросектору. Власний R&D-центр компанії є важливою ланкою в розвитку продовольчої безпеки та сталого агровиробництва, наголошує Коваль.

Нагадаємо, у 2025 році спостерігається стабільно високий інтерес до суборенди державних земель. На один лот претендує в середньому від трьох до дванадцяти учасників — залежно від площі ділянки. Такий рівень конкуренції підштовхує орендні ставки вгору: у низці випадків ціна перевищує 30 тисяч гривень за гектар. льних ресурсів та ефективність прозорого механізму розподілу.