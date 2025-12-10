Украинская армия получит бронеодеял более чем на 132 млн грн

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" впервые приобретет 5 300 универсальных полевых тентов-бронеодеял на сумму более 132 млн грн. Эти защитные изделия способны предохранять военных от обломков снарядов, мин и гранат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Бронеодеяла для ВСУ

Изделие выполнено в формате тента и предназначено для защиты от обломков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других опасных взрывчатых элементов. Конструкция бронеодеял создана из материалов, способных задерживать впечатляющие элементы и рассеивать их энергию во время учений и в условиях активных боевых действий.

Бронеодеяло можно использовать при передвижении по открытой местности, для укрытия блиндажей и позиций, в ситуациях, когда транспорт не имеет бронированных элементов, а также при эвакуации раненых.

Комплект бронеодеял включает чехол, мягкий баллистический пакет, индивидуальную сумку для переноски, паспорт изделия и набор запчастей для мелкого ремонта. Все тенты будут поставляться в камуфляжной расцветке ММ-14 ("пиксель").

Изделие сохраняет свои защитные свойства при влажности от 40% до 70% и в температурном диапазоне от -40 до +70°С в течение по меньшей мере шести часов. Каждое бронеодеяло будет иметь QR-код, который будет предоставлять доступ к текстовой инструкции по использованию.

Планируется приобрести первые 5300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года.

Напомним, за первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.