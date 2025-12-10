Запланована подія 2

Українська армія отримає бронековдри на понад 132 млн грн

зсу, військові
Міноборони вперше закуповує 5 300 бронековдр / Генеральний штаб ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони “Державний оператор тилу” вперше придбає 5 300 універсальних польових тентів-бронековдр на суму понад 132 млн грн. Ці захисні вироби здатні убезпечувати військових від уламків снарядів, мін і гранат.

Про це інформує Delo.ua з посилання на пресслужбу Міноборони.

Бронековдри для ЗСУ

Виріб виконаний у форматі тенту й призначений для захисту від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших небезпечних вибухових елементів. Конструкція бронековдри створена з матеріалів, що здатні затримувати вражаючі елементи та розсіювати їхню енергію під час навчань і в умовах активних бойових дій.

Бронековдру можна використовувати під час пересування відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, у ситуаціях, коли транспорт не має броньованих елементів, а також під час евакуації поранених.

Комплект бронековдри включає чохол, м’який балістичний пакет, індивідуальну сумку для перенесення, паспорт виробу та набір запчастин для дрібного ремонту. Усі тенти постачатимуться у камуфляжному забарвленні ММ-14 ("піксель").

Виріб зберігає свої захисні властивості за вологості від 40% до 70% і в температурному діапазоні від -40 °С до +70 °С протягом щонайменше шести годин. Кожна бронековдра матиме QR-код, який надаватиме доступ до текстової інструкції з використання.

Планується придбати перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн із терміном відвантаження до кінця лютого 2026 року.

Нагадаємо, за перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Автор:
Ольга Опенько